ЕС одобрил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы

Совет ЕС принял новую структуру целевых ограничительных мер, которая предоставляет возможность введения санкций против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдовы.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, пишет "Европейская правда".

Благодаря новым рамкам ЕС сможет, например, вводить санкции против лиц, которые препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный порядок, в том числе с помощью актов насилия.

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Будущие ограничительные меры также могут быть направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и несанкционированного вывоза капитала, в той мере, в какой они могут взять под контроль или серьезно повлиять на деятельность государственных органов.

Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

"Как одна из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину, мы являемся свидетелями участившихся и продолжающихся попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций даст нам возможность продолжать укреплять устойчивость Молдовы, нацеливаясь на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический сигнал поддержки Молдовы со стороны ЕС в нынешнем сложном контексте", – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Отмечается, что данная основа для целевых ограничительных мер была принята по просьбе Молдовы.

Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну. Это произошло на фоне раскрытого плана Кремля по дестабилизации ситуации в стране, который предусматривал контроль над политической сферой, энергетический шантаж, а также усиление напряженности в Приднестровье.

По данным СМИ, в санкционном списке должны оказаться как минимум два имени – Илан Шор, основатель и донор одноименной пророссийской партии, которая стоит за антиправительственными протестами, и Влад Плахотнюк – молдовский олигарх, которого обвиняли в теневом влиянии на молдовскую власть.