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Зеленський: Якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО

"Європейська правда"Субота, 29 квітня 2023, 16:36
Зеленський: Якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг змінив своє ставлення до питання членства України і підтримує це рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Остання наша зустріч з Єнсом була кращою за всі інші наші зустрічі. Але знов таки, це союзне рішення. Аля я думаю, що якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО", – сказав Зеленський.

"Мені здається, в цілому Єнс змінив свою позицію. Я вважаю, нехай він не образиться на мене, у мене з ним гарні відносини, що він став більш рішучою людиною. Для нас, для світу і для Альянсу це важливо", – додав президент.

Глава держави підкреслив, що це не Україна вирішила не бути в НАТО, це країни Альянсу не наважились ухвалити рішення свого часу.

"Це не наш був вибір не бути в НАТО. Це був вибір НАТО і страхи деяких держав, що буде, якщо Україну приймати в НАТО, як відреагує Росія. Це не дуже чесно, що ніколи раніше не цікавило, як відреагує людина в Україні, але всіх цікавило як відреагує Росія. Я вважаю, що це несправедливо і нечесно", – сказав президент.

Він вказав на приклад Фінляндії, яка швидко вступила в НАТО і на це не послідувало ніякої реакції Росії.

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"Ми раді, що Фінляндія в НАТО. І ось вам відповідь: насамперед всі зрозуміли, що найкращі гарантії безпеки – це НАТО. Ось приклад, треба боятися Росію чи ні. Фінляндія вступила в НАТО і це ще раз доводить, що Росія просто хотіла нас окупувати, а не тому, що вони боялися, що НАТО підбирається до їх кордонів", – сказав Зеленський.

"Те що ми не в НАТО – не тому, що ми не хочемо, а тому що ви нас не берете. І всі ці роки ви нас туди не брали. Так, ви нас запрошували, але тим не менш…Не може бути так в цивілізованому світі, що наше життя залежить тільки від того, є ми в НАТО чи ні", – додав він.

Нагадаємо, генсек НАТО минулого тижня приїхав в Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він провів переговори з Зеленським у Києві, а також відвідав Бучу, яка була під російською окупацією.

Він заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Теми: ЗеленськийНАТО
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