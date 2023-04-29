Зеленский: Если бы решение о вступлении зависело от Столтенберга, Украина была бы в НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изменил свое отношение к вопросу членства Украины и поддерживает это решение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

"Последняя наша встреча с Йенсом была лучше всех других наших встреч. Но опять-таки, это союзное решение. Но я думаю, что если бы решение о вступлении зависело от Столтенберга, Украина была бы в НАТО", – сказал Зеленский.

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"Мне кажется в целом Йенс изменил свою позицию. Я считаю, пусть он не обидится на меня, у меня с ним хорошие отношения, что он стал более решительным человеком. Для нас, для мира и для Альянса это важно", – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что это не Украина решила не быть в НАТО, это страны Альянса не решились принять решение в свое время.

"Это не наш был выбор не быть в НАТО. Это был выбор НАТО и страхи некоторых государств, что будет, если Украину принимать в НАТО, как отреагирует Россия. Это не очень честно, что никогда раньше не интересовало, как отреагирует человек в Украине, но всех интересовало как отреагирует Россия. Я считаю, что это несправедливо и нечестно", – сказал президент.

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Он указал на пример Финляндии, которая быстро вступила в НАТО и на это не последовало никакой реакции России.

"Мы рады, что Финляндия в НАТО. И вот вам ответ: прежде всего все поняли, что лучшие гарантии безопасности – это НАТО. Вот пример, надо бояться Россию или нет. Финляндия вступила в НАТО и это еще раз доказывает, что Россия просто хотела нас оккупировать, а не потому, что они боялись, что НАТО подбирается к их границам", – сказал Зеленский.

"То что мы не в НАТО – не потому, что мы не хотим, а потому что вы нас не берете. И все эти годы вы нас туда не брали. Да, вы нас приглашали, но тем не менее...Не может быть так в цивилизованном мире, что наша жизнь зависит только от того, есть мы в НАТО или нет", – добавил он.

Напомним, генсек НАТО на прошлой неделе приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Он провел переговоры с Зеленским в Киеве, а также посетил Бучу, которая была под российской оккупацией.

Он заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.