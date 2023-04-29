Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів до змагань

ілюстративне фото: російський дзюдоїст Тамерлан Башаєв (у синьому) на Олімпіаді в Токіо у 2021 році, AFP via Getty Images

Міжнародна федерація дзюдо дозволила представникам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Джерело: рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо, Суспільне спорт

Дослівно: "Виконавчий комітет IJF вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях IJF в якості індивідуальних нейтральних спортсменів.

Виконавчий комітет вирішив залучити незалежну, авторитетну компанію для проведення перевірки біографічних даних всіх осіб, запропонованих до участі, включаючи контент соціальних мереж, з особливим акцентом на можливу пропаганду війни. Тільки ті спортсмени та допоміжний персонал, які пройшли перевірку, будуть допущені до участі у змаганнях Виконавчим комітетом IJF".

Деталі: Як заявили в федерації, Чемпіонат світу – Доха 2023 відбудеться з 7 по 14 травня, там розігруватимуться значні бали, і "це рішення надає можливість справедливої участі та рівні шанси усім дзюдоїстам, які йдуть до своїх олімпійських мрій".

Однак у заяві безпосередньо не вказано, чи будуть уже допущені атлети з Росії до чемпіонату світу. Крайній термін подачі заявок на участь у турнірі закінчується саме у суботу, 29 квітня.

Кілька днів тому у коментарі для Суспільне Спорт тренер збірної України Віталій Дуброва заявив, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу, якщо там будуть представники Росії.

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"Якщо допустять хоч одного з росіян, ми не будемо брати участь у чемпіонаті світу. Будемо боротися за два тижні на Гран-прі в Австрії, це також ліцензійний турнір. Це буде така альтернатива, бо в Австрії їх точно не буде", – сказав Дуброва.

Міжнародна федерація дзюдо уже вдруге повертає росіян та білорусів до змагань. Уперше це було зроблено влітку 2022 року, тоді Україна бойкотувала кілька наступних міжнародних турнірів. І, зрештою, у вересні 2022 року атлетів з Росії та Білорусі знову відсторонили від змагань.