Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Иллюстративное фото: российский дзюдоист Тамерлан Башаев (в синем) на Олимпиаде в Токио в 2021 году, AFP via Getty Images

Международная федерация дзюдо разрешила представителям России и Беларуси принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: решение Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо, Суспільне спорт

Дословно: "Исполнительный комитет IJF решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Исполнительный комитет решил привлечь независимую, авторитетную компанию для проведения проверки биографических данных всех лиц, предложенных к участию, включая контент социальных сетей, с особым акцентом на возможную пропаганду войны. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли проверку, будут допущены к участию в соревнованиях Исполнительным комитетом IJF".

Детали: Как заявили в федерации, Чемпионат мира - Доха 2023 состоится с 7 по 14 мая, там будут разыгрываться значительные баллы, и "это решение предоставляет возможность справедливого участия и равные шансы всем дзюдоистам, которые идут к своим олимпийским мечтам".

Однако в заявлении непосредственно не указано, будут ли уже допущены атлеты из России к чемпионату мира. Крайний срок подачи заявок на участие в турнире заканчивается именно в субботу, 29 апреля.

Несколько дней назад в комментарии для Суспільне Спорт тренер сборной Украины Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира, если там будут представители России.

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"Если допустят хоть одного из россиян, мы не будем участвовать в чемпионате мира. Будем бороться через две недели на Гран-при в Австрии, это также лицензионный турнир. Это будет такая альтернатива, потому что в Австрии их точно не будет", - сказал Дуброва.

Международная федерация дзюдо уже второй раз возвращает россиян и белорусов к соревнованиям. Впервые это было сделано летом 2022 года, тогда Украина бойкотировала несколько следующих международных турниров. И, наконец, в сентябре 2022 года атлетов из России и Беларуси снова отстранили от соревнований.