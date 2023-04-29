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Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 18:10
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям
Иллюстративное фото: российский дзюдоист Тамерлан Башаев (в синем) на Олимпиаде в Токио в 2021 году, AFP via Getty Images

Международная федерация дзюдо разрешила представителям России и Беларуси принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: решение Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо, Суспільне спорт

Дословно: "Исполнительный комитет IJF решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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Исполнительный комитет решил привлечь независимую, авторитетную компанию для проведения проверки биографических данных всех лиц, предложенных к участию, включая контент социальных сетей, с особым акцентом на возможную пропаганду войны. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли проверку, будут допущены к участию в соревнованиях Исполнительным комитетом IJF".

Детали: Как заявили в федерации, Чемпионат мира - Доха 2023 состоится с 7 по 14 мая, там будут разыгрываться значительные баллы, и "это решение предоставляет возможность справедливого участия и равные шансы всем дзюдоистам, которые идут к своим олимпийским мечтам".

Однако в заявлении непосредственно не указано, будут ли уже допущены атлеты из России к чемпионату мира. Крайний срок подачи заявок на участие в турнире заканчивается именно в субботу, 29 апреля.

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Несколько дней назад в комментарии для Суспільне Спорт тренер сборной Украины Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира, если там будут представители России.

"Если допустят хоть одного из россиян, мы не будем участвовать в чемпионате мира. Будем бороться через две недели на Гран-при в Австрии, это также лицензионный турнир. Это будет такая альтернатива, потому что в Австрии их точно не будет", - сказал Дуброва.

Международная федерация дзюдо уже второй раз возвращает россиян и белорусов к соревнованиям. Впервые это было сделано летом 2022 года, тогда Украина бойкотировала несколько следующих международных турниров. И, наконец, в сентябре 2022 года атлетов из России и Беларуси снова отстранили от соревнований.

Темы: спортРосcияБеларусь
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