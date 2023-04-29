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Загиблого на фронті журналіста-військового Бондаренка поховають у понеділок

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 22:24
Загиблого на фронті журналіста-військового Бондаренка поховають у понеділок
Олександр Бондаренко, фото з Facebook RMA

Українського військового, журналіста Олександра Бондаренка ховатимуть у понеділок, 1 травня, на Лісовому кладовищі в Києві.

Джерело: колега загиблого Василь Самохвалов у Facebook, Детектор медіа, НСЖУ

Деталі: Самохвалов повідомив, що церемонія прощання почнеться об 11 годині й триватиме близько години, зустріч планується біля центрального входу до кладовища. Пізніше відбудеться поминальний обід.

Загибель Олександра Бондаренка підтвердив у коментарі "Детектору медіа" начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник.

За інформацією Сеника, Бондаренко служив в 112-ій бригаді тероборони, 244 батальйон. Загинув він від пострілу снайпера чотири дні тому. Родичів про загибель Олександра офіційно повідомили у четвер.

Як повідомляє Національна спілка журналістів України, Бондаренко за фахом – український філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті. У журналістиці починав радіоведучим на FM-радіо в Луганську, працював на "ВВС Україна", потім на "ТРК Україна". Звідти пішов у сферу комунікацій, був працівником Агентства стратегічних комунікацій RMA. З першого дня повномасштабного російського вторгнення пішов на фронт.

Теми: ЗМІвійнаЗбройні сили
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