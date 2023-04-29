Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погибшего на фронте журналиста-военного Бондаренко похоронят в понедельник

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 22:24
Погибшего на фронте журналиста-военного Бондаренко похоронят в понедельник
Александр Бондаренко, фото из Facebook RMA

Украинского военного, журналиста Александра Бондаренко похоронят в понедельник, 1 мая, на Лесном кладбище в Киеве.

Источник: коллега погибшего Василий Самохвалов в Facebook, Детектор медиа, НСЖУ

Детали: Самохвалов сообщил, что церемония прощания начнется в 11 часов и продлится около часа, встреча планируется у центрального входа на кладбище. Позже состоится поминальный обед.

Реклама:

Гибель Александра Бондаренко подтвердил в комментарии "Детектору медиа" начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник.

По информации Сеника, Бондаренко служил в 112-й бригаде теробороны, 244 батальон. Погиб он от выстрела снайпера четыре дня назад. Родственникам о гибели Александра официально сообщили в четверг.

Как сообщает Национальный союз журналистов Украины, Бондаренко по специальности - украинский филолог, учился в Луганском педагогическом университете. В журналистике начинал радиоведущим на FM-радио в Луганске, работал на "ВВС Украина", затем на "ТРК Украина". Оттуда ушел в сферу коммуникаций, был работником Агентства стратегических коммуникаций RMA. С первого дня полномасштабного российского вторжения пошел на фронт.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СМИвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
СМИ
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: