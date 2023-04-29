Погибшего на фронте журналиста-военного Бондаренко похоронят в понедельник

Украинского военного, журналиста Александра Бондаренко похоронят в понедельник, 1 мая, на Лесном кладбище в Киеве.

Источник: коллега погибшего Василий Самохвалов в Facebook, Детектор медиа, НСЖУ

Детали: Самохвалов сообщил, что церемония прощания начнется в 11 часов и продлится около часа, встреча планируется у центрального входа на кладбище. Позже состоится поминальный обед.

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Гибель Александра Бондаренко подтвердил в комментарии "Детектору медиа" начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник.

По информации Сеника, Бондаренко служил в 112-й бригаде теробороны, 244 батальон. Погиб он от выстрела снайпера четыре дня назад. Родственникам о гибели Александра официально сообщили в четверг.

Как сообщает Национальный союз журналистов Украины, Бондаренко по специальности - украинский филолог, учился в Луганском педагогическом университете. В журналистике начинал радиоведущим на FM-радио в Луганске, работал на "ВВС Украина", затем на "ТРК Украина". Оттуда ушел в сферу коммуникаций, был работником Агентства стратегических коммуникаций RMA. С первого дня полномасштабного российского вторжения пошел на фронт.