Підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського продовжують розшукувати – росЗМІ

Російські силовики виводять жінку з будинку, де могла проживати підозрювана. Фото Фонтанки

Мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову, яку підозрюють у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), продовжують розшукувати, російське видання спростовує інформацію про її затримання.

Джерело: "Фонтанка"

Деталі: За даними "Фонтанки", російські силовики провели обшук у квартирі мешканки Петербурга, яку підозрюють у причетності до вбивства Татарського.

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"У Пушкінському районі Петербурга закінчилися обшуки у квартирі, ймовірно, пов'язаній із дівчиною, яку підозрюють у причетності до вибуху на Університетській набережній", – пише видання.

Зазначається, що із квартири вивели жінку. "Імовірно, мова може йти про матір петербурженки Дар'ї, яку наразі розшукують", – повідомило видання.

За даними джерел "Фонтанки", російські правоохоронці не застали у квартирі підозрювану.

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"Силовики вивели з парадного матір дівчини. Її відвезли у відділення. Процесуальний статус жінки не зрозумілий", – уточнило видання у своєму Telegram-каналі.

Раніше російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело повідомив, що силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.

Що цьому передувало: 2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.