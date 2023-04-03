У Мелітополі окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України – Генштаб

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства та отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захопленої території Запорізької області.

У Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл до 1 червня цього року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти".

Що цьому передувало: