Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 07:21
У Мелітополі окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України – Генштаб
Український паспорт. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства та отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захопленої території Запорізької області.

У Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл до 1 червня цього року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти".

Що цьому передувало:

  • Раніше Генштаб повідомляв, що у Херсонській області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів РФ.
  • За даними ЦНС, на Херсонщині російські окупанти застосовують погрози і показові покарання щодо людей, які відмовляються отримувати російські паспорти.

Теми: МелітопольГенштабокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Мелітополь
В окупованому Мелітополі вибухнула машина, постраждав колаборант
В окупованому Мелітополі лунають вибухи у локомотивному депо – мер
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи в локомотивному депо, місто без світла
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: