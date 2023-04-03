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У Мелітополі окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 07:21
У Мелітополі окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України – Генштаб
Український паспорт. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства та отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захопленої території Запорізької області.

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У Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл до 1 червня цього року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти".

Що цьому передувало:

  • Раніше Генштаб повідомляв, що у Херсонській області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів РФ.
  • За даними ЦНС, на Херсонщині російські окупанти застосовують погрози і показові покарання щодо людей, які відмовляються отримувати російські паспорти.

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Теми: МелітопольГенштабокупація
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