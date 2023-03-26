Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від паспортів РФ – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 02:10
На Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від паспортів РФ – ЦНС
Паспорт РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На захоплених територіях Херсонської області російські окупанти застосовують погрози і показові покарання щодо людей, які відмовляються отримувати російські паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі, через що окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів.

У населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарання – на чоловіків одягали мішки і кидали в окопи".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що у Генічеську загарбники піддають жорстоким тортурам громадян з проукраїнськими поглядами та тих, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьтортуриРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

МОК рекомендував повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі

ПЦУ створює свій монастир у Почаєві, де зараз лавра УПЦ МП

фото, відеоРозвідка показала, що всередині іранського "Шахеда", яким РФ тероризує Україну

Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

фотоАвтобус "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині

Колишній голова СБУ Баканов перебуває в Україні – Веніславський

Усі новини...
Херсонська область
У Новій Каховці була масована ротація окупантів, і здавалося, що вони покинули місто – Гуменюк
За добу ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів, є жертви
В окупованій Чаплинці на Херсонщині загарбники влаштували рейд – штаб
Останні новини
19:23
Киянина, який під виглядом лікарки розбещував школярок у Львові, засудили до 8 років в'язниці
18:59
Демонстрації проти пенсійної реформи у Франції вже зібрали понад пів мільйона людей
18:58
Мінфін залучив від продажу держоблігацій 17,4 мільярда
18:46
В епіцентрі бойових дій лишаються 4 міста на сході України – зведення
18:35
Ціни на АЗС падають: чому пальне може подешевшати ще більше
18:35
МОК рекомендував повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі
18:30
Вступ України в ЄС і НАТО гарантує безпеку Європи на десятиліття – Кулеба
18:28
ПЦУ вважає "неприйнятним" законопроєкт про одностатеві партнерства
18:23
Нові маршрути безпілотників США над Чорним морем обмежують розвідку – ЗМІ
18:19
На тлі повернення Джека Ма до Китаю Alibaba розділить свою імперію на шість підрозділів
Усі новини...