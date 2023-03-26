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На Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від паспортів РФ – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 01:10
На Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від паспортів РФ – ЦНС
Паспорт РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На захоплених територіях Херсонської області російські окупанти застосовують погрози і показові покарання щодо людей, які відмовляються отримувати російські паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі, через що окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів.

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У населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарання – на чоловіків одягали мішки і кидали в окопи".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що у Генічеську загарбники піддають жорстоким тортурам громадян з проукраїнськими поглядами та тих, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Теми: Херсонська областьтортуриРосія
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