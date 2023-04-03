Затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського

Трепова до затримання і після. Фото з російських каналів у Telegram, колаж УП

Дар'ю Трепову, підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського, затримали в Санкт-Петербурзі, РФ.

Джерело: Слідком РФ, місцеве видання "Фонтанка", російське пропагандистське видання РБК

Дослівно Слідком РФ: "За підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітниками СК Росії спільно з оперативними службами затримано Дар'ю Трепову".

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Деталі: За інформацією "Фонтанки", дівчину затримали в орендованій квартирі у Виборзькому районі Петербурга.

Водночас РБК із посиланням на джерело в МВС РФ пише, що Трепова могла не знати, що в статуетці, яку вона подарувала Татарському, міститься вибухова речовина

За словами співрозмовника видання, співробітники карного розшуку не виключають, що дівчину використали для вчинення теракту.

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Він також розповів, що Трепова раніше листувалася з Татарським і відвідувала заходи з його участю.

Чоловік підозрюваної Дмитро Рилов заявив, що її підставили, і що вона "абсолютно не розуміла призначення" бюста, який подарувала пропагандисту Татарському.

Російські канали в Telegram цитують Трепову і публікують її фото після затримання. Трепова нібито заявила, що її "її підставили і використали".

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