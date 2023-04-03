Затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського
Дар'ю Трепову, підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського, затримали в Санкт-Петербурзі, РФ.
Джерело: Слідком РФ, місцеве видання "Фонтанка", російське пропагандистське видання РБК
Дослівно Слідком РФ: "За підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітниками СК Росії спільно з оперативними службами затримано Дар'ю Трепову".
Деталі: За інформацією "Фонтанки", дівчину затримали в орендованій квартирі у Виборзькому районі Петербурга.
Водночас РБК із посиланням на джерело в МВС РФ пише, що Трепова могла не знати, що в статуетці, яку вона подарувала Татарському, міститься вибухова речовина
За словами співрозмовника видання, співробітники карного розшуку не виключають, що дівчину використали для вчинення теракту.
Він також розповів, що Трепова раніше листувалася з Татарським і відвідувала заходи з його участю.
Чоловік підозрюваної Дмитро Рилов заявив, що її підставили, і що вона "абсолютно не розуміла призначення" бюста, який подарувала пропагандисту Татарському.
Російські канали в Telegram цитують Трепову і публікують її фото після затримання. Трепова нібито заявила, що її "її підставили і використали".
Передісторія:
- 2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще понад 30 осіб отримали поранення.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що вбивство пропагандиста, "ймовірно, було попередженням Пригожину (відомий як кухар Путіна і засновник ПВК "Вагнер", – ред.), який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента у ролі конкурента Путіну або його наступника".