Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину за критику Кремля – ISW

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 07:59
Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину за критику Кремля – ISW
Владлен Татарський. Скірн з відео

Російські посадовці і пропагандисти поспішили звинуватити Україну у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), хоча до його ліквідації можуть бути причетні сили всередині РФ, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики наводять слова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який заявив, що не став би звинувачувати "київський режим" у смерті Владлена Татарського та доньки Олександра Дугіна Дарини, яка внаслідок вибуху загинула у серпні під Москвою.

Реклама:

"Вбивство Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина і "Вагнера", – йдеться у звіті ISW.

Експерти інституту вважають, що вбивство пропагандиста, "ймовірно, було попередженням Пригожину, який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента у ролі конкурента Путіну або його наступника".

В ISW також вважають, що російська влада, ймовірно, має намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру серед представників російського громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи РФ на війні в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Це вбивство поглиблює розкол у середовищі російських військових блогерів, що може зіграти на руку бажанню Кремля зміцнити контроль над інформаційним простором", – припустили в інституті.

Що цьому передувало: 

  • 2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело повідомив, що силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
  • Однак видання "Фонтанка" стверджує, що підозрювану продовжують розшукувати. 

Теми: вбивствоПригожинПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
вбивство
До вбивства Пригожина може бути причетний російський шпигун, який отруїв Скрипалів – ЗМІ
Резніков: Смерть Пригожина доводить, що Путіну не варто довіряти
Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього стосунку
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: