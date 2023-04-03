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Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину за критику Кремля – ISW

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 07:59
Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину за критику Кремля – ISW
Владлен Татарський. Скірн з відео

Російські посадовці і пропагандисти поспішили звинуватити Україну у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), хоча до його ліквідації можуть бути причетні сили всередині РФ, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики наводять слова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який заявив, що не став би звинувачувати "київський режим" у смерті Владлена Татарського та доньки Олександра Дугіна Дарини, яка внаслідок вибуху загинула у серпні під Москвою.

"Вбивство Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина і "Вагнера", – йдеться у звіті ISW.

Експерти інституту вважають, що вбивство пропагандиста, "ймовірно, було попередженням Пригожину, який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента у ролі конкурента Путіну або його наступника".

В ISW також вважають, що російська влада, ймовірно, має намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру серед представників російського громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи РФ на війні в Україні.

"Це вбивство поглиблює розкол у середовищі російських військових блогерів, що може зіграти на руку бажанню Кремля зміцнити контроль над інформаційним простором", – припустили в інституті.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело повідомив, що силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
  • Однак видання "Фонтанка" стверджує, що підозрювану продовжують розшукувати. 

Теми: вбивствоПригожинПутін
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