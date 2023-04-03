Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину за критику Кремля – ISW
Російські посадовці і пропагандисти поспішили звинуватити Україну у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), хоча до його ліквідації можуть бути причетні сили всередині РФ, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Деталі: Аналітики наводять слова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який заявив, що не став би звинувачувати "київський режим" у смерті Владлена Татарського та доньки Олександра Дугіна Дарини, яка внаслідок вибуху загинула у серпні під Москвою.
"Вбивство Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина і "Вагнера", – йдеться у звіті ISW.
Експерти інституту вважають, що вбивство пропагандиста, "ймовірно, було попередженням Пригожину, який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента у ролі конкурента Путіну або його наступника".
В ISW також вважають, що російська влада, ймовірно, має намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру серед представників російського громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи РФ на війні в Україні.
"Це вбивство поглиблює розкол у середовищі російських військових блогерів, що може зіграти на руку бажанню Кремля зміцнити контроль над інформаційним простором", – припустили в інституті.
Що цьому передувало:
- 2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.
- Російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело повідомив, що силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
- Однак видання "Фонтанка" стверджує, що підозрювану продовжують розшукувати.