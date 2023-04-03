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У Раді заперечують, що тиснуть на депутатів через видачу дозволів на виїзд за кордон

Софія СередаПонеділок, 3 квітня 2023, 12:13
У Раді заперечують, що тиснуть на депутатів через видачу дозволів на виїзд за кордон
Олександр Корнієнко. фото УП

Керівництво Верховної Ради не використовує механізм видачі дозволів для виїзду за кордон як елемент тиску на народних депутатів.

Джерело: перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова: "Якби це було певним тиском, то прямо зараз двопартійна делегація, яка складається з Климпуш-Цинцадзе Іванни, Олександра Мережка, не перебувала би, наприклад, у Вашингтоні. Не було би моєї особистої поїздки разом з Петром Олексійовичем Порошенком і групою депутатів до НАТО.

Звичайно, за рік були відмови (їх було, думаю, до 10). Ці всі кейси можна розкласти, розібратися по кожному випадку. Але якихось особливих претензій теж не надходило, коли ми аргументовано пояснювали, чому це відмова".

Деталі: Водночас, за словами Корнієнка, "не всі депутати до кінця розуміють однаково, що таке парламентська дипломатія", тому у керівництва парламенту інколи виникають запитання щодо доцільності певних відряджень.

Як приклад, перший віцеспікер навів ситуації, коли парламентарі просили про закордонне відрядження на запрошення "асоціацій якихось відпочивальників чи лижного спорту".  

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Теми: Верховна Рада
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