Чиновники зможуть покидати Україну лише для службових відряджень – рішення РНБО

Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Джерело: поінформовані джерела УП, указ президента, рішення РНБО, відеозвернення президента

Пряма мова Володимира Зеленського: "Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

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Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу та в державі.

Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться".

Деталі: Рада національної безпеки та оборони вирішила, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

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Таке рішення прийняли на засіданні РНБО врахувавши інформацію голови державної прикордонної служби з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Кабінету міністрів має у п’ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетинання держкордону.

Зміни будуть стосуватися:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників,

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,

голови СБУ, його першого заступника та заступників,

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення,

голови та членів Рахункової палати,

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів,

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників,

народних депутатів,

уповноваженого ВРУ та його представників,

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників,

постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників,

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Крім того, СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України українців.

У тому числі громадян на транспортних засобах, а також законність та обгрунтованість внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

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