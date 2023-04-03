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Росіяни далекі від захоплення Бахмута - Череватий

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 квітня 2023, 13:02
Росіяни далекі від захоплення Бахмута - Череватий
Фото: Getty Images

Росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Череватого: "Бахмут - український, і вони (росіяни- ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити".

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Деталі: Раніше засновник ПВК "Вагнер" оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор у пам'ять про "воєначальника" Владлена Татарського. Пригожин вважає, що "юридично" місто захоплено окупантами.

Керівник ОП Андрій Єрмак також заявив, що оприлюднене Пригожиним відео, це фейк. "Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема", - підкреслив він.

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли", - прокоментував відео Череватий.

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"Навколо будівлі міської ради (Бахмута) йдуть бої, вони нічого не захопили в юридичному сенсі", - уточнив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Що було раніше: 2 квітня у Міноборони закликали довіряти військовим, які захищають Бахмут, і запевнили, що реагування на поточну ситуацію здійснюється з урахуванням принципу військової доцільності.

Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
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