У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі.

Джерело: Міноборони Білорусі

Дослівно: "Заходи мають комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їхнього приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни".

Деталі: Під час цієї "перевірки" по Білорусі буде пересуватися військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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