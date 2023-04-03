У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі.

Джерело: Міноборони Білорусі

Дослівно: "Заходи мають комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їхнього приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни".

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Деталі: Під час цієї "перевірки" по Білорусі буде пересуватися військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Передісторія:

У п’ятницю Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.

Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.