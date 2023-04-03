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У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії

Альона Мазуренко Понеділок, 3 квітня 2023, 14:18
У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії
ЛУКАШЕНКО, ФОТО BELTA/AFP/GETTY IMAGES

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі. 

Джерело: Міноборони Білорусі 

Дослівно: "Заходи мають комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їхнього приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни".

Деталі: Під час цієї "перевірки" по Білорусі буде пересуватися військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Передісторія:

  • У п’ятницю Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.
  • Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.

Теми: БілорусьЛукашенкоармія
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