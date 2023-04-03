У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії
Понеділок, 3 квітня 2023, 14:18
За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі.
Джерело: Міноборони Білорусі
Дослівно: "Заходи мають комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їхнього приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни".
Деталі: Під час цієї "перевірки" по Білорусі буде пересуватися військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.
Передісторія:
- У п’ятницю Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.
- Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.