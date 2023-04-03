Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії

Альона Мазуренко Понеділок, 3 квітня 2023, 14:18
У Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії
ЛУКАШЕНКО, ФОТО BELTA/AFP/GETTY IMAGES

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі. 

Джерело: Міноборони Білорусі 

Дослівно: "Заходи мають комплексний характер і дадуть змогу визначити спроможність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами під час їхнього приведення у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни".

Реклама:

Деталі: Під час цієї "перевірки" по Білорусі буде пересуватися військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Передісторія:

  • У п’ятницю Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.
  • Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьЛукашенкоармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: