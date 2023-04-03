Росіяни вбили пасажирку автобуса, коли обстрілювали Авдіївку

Російські війська під час чергового обстрілу Авдіївки, що на Донеччині, влучили в автобус, убивши його пасажирку.

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко в Telegram

Деталі: За його словами, росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, на якому перебував "відомчий автобус". В ньому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка. Водій отримав поранення, але залишився живим, а пасажирка загинула.

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фото ОДА

Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр. Два будинки згоріли вщент, ще три були пошкоджені. Під час цього обстрілу ніхто не постраждав — люди вчасно евакуювалися.