Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили пасажирку автобуса, коли обстрілювали Авдіївку

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 18:58
Росіяни вбили пасажирку автобуса, коли обстрілювали Авдіївку

Російські війська під час чергового обстрілу Авдіївки, що на Донеччині, влучили в автобус, убивши його пасажирку.

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко в Telegram

Деталі: За його словами, росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, на якому перебував "відомчий автобус". В ньому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка. Водій отримав поранення, але залишився живим, а пасажирка загинула.

Реклама:
 
фото ОДА

Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр. Два будинки згоріли вщент, ще три були пошкоджені. Під час цього обстрілу ніхто не постраждав — люди вчасно евакуювалися.

Теми: АвдіївкаобстрілжертвиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Авдіївка
На Донеччині росіяни вбили двох цивільних і поранили ще двох минулої доби
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: