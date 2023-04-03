Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський провів Ставку у Чернігові: Готуємось до активних дій

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 23:05
Зеленський провів Ставку у Чернігові: Готуємось до активних дій
Скрін з відеозвернення 3 квітня

Президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Чернігові, де  обговорили підготовку до звільнення окупованих територій України.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.

Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.

Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель".

Деталі: Зеленський назвав поїздку у Чернігівську область однією з найбільш важких емоційно. Президент вручив Чернігову відзнаку міста-героя та нагородив українських захисників.

Читайте також: 350 людей у тісному підвалі: спогади волонтерки про 27 днів окупації на Чернігівщині

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше Зеленський повідомив, що під час робочої поїздки на Чернігівщину відвідав підвал у селі Ягідне, де окупанти катували місцевих жителів.

Теми: ЗеленськийЧернігівпрезидентвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння
Білий дім підтвердив підготовку чергового пакета військової допомоги Україні
Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто
У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: