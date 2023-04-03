Зеленський провів Ставку у Чернігові: Готуємось до активних дій

Президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Чернігові, де обговорили підготовку до звільнення окупованих територій України.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.

Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.

Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель".

Деталі: Зеленський назвав поїздку у Чернігівську область однією з найбільш важких емоційно. Президент вручив Чернігову відзнаку міста-героя та нагородив українських захисників.

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