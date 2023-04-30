Для населення ціна на газ залишиться незмінною ще на рік – Нафтогаз

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік на рівні ціни 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Джерело: пресслужба компанії

Пряма мова очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова: "Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною.

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Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні".

Деталі: У пресслужбі компанії зазначили, що "Нафтогаз України" безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

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Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.