Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для населення ціна на газ залишиться незмінною ще на рік – Нафтогаз

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 00:26
Для населення ціна на газ залишиться незмінною ще на рік – Нафтогаз
фото: Getty Images

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік на рівні ціни 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Джерело: пресслужба компанії

Пряма мова очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова: "Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною.

Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні".

Деталі: У пресслужбі компанії зазначили, що "Нафтогаз України" безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нафтогазгазціни
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Нафтогаз
"Нафтогаз" переказав в бюджет перші доходи від управління арештованою мережею "Глуско"
САП і НАБУ завершили слідство у справі Коболєва
Справа Коболєва: НАБУ попри рішення ВАКС знову попросило продовжити термін слідства
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: