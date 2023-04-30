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Для населения цена на газ останется неизменной еще на год – Нафтогаз

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 00:26
Для населения цена на газ останется неизменной еще на год – Нафтогаз
фото: Getty Images

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год на уровне цены 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Источник: пресс-служба компании

Прямая речь главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева: "Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной.

Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Несмотря на всю сложность ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне".

Детали: В пресс-службе компании отметили, что "Нафтогаз Украины" бесперебойно и стабильно обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств.

Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно.

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Темы: Нефтегазгазцены
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