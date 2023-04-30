Звіти ОВА: під обстрілом РФ протягом доби були 9 українських областей

Російські окупанти за добу 29 квітня обстріляли дев’ять українських областей, є поранені та загиблі цивільні.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу росіяни 11 разів обстрілювали прикордонні громади Чернігівської області, вели вогонь із САУ та мінометів. Цілили по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Через влучення у ЛЕП знеструмлено кілька сіл неподалік кордону у Новгород-Сіверському районі.

Сумщина: вночі і зранку ворогом здійснено 9 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також були 9 вибухів у м. Середина Буда. Внаслідок одного з обстрілів сталася пожежа житлового будинку, пошкоджено лінії електромережі. Зноб-Новгородська громада: є пошкодження нежитлових будівель.

Дружбівська громада: влучання у житловий будинок під час обстрілу, сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька: ворог продовжує терор прифронтових населених пунктів Запорізької області За останню добу російські війська нанесли 69 ударів по 19 містах і селах області: один авіаудар по Преображенці, 5 атак з БПЛА по Чарівному та Полтавці. З РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському, 60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах. Руйнування є, але люди вціліли. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: цієї ночі вогонь ворожої артилерії накрив Нікополь. Минулося без постраждалих, але у місті пошкоджені 7 приватних будинків, господарчі споруди, лінія електропередач, мікроавтобус та легковий автомобіль. Вчора вдень ворог також бив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Минулося без жертв та руйнувань.

Харківщина: сьогодні зранку ворог обстріляв із РСЗВ центр м. Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, 4 авто, сталися пожежі. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне. На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший та Кислівка. Вчора у с. Вірнопілля 30-річний чоловік підірвався на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина: за добу противник здійснив 93 обстріли (433снарядіи), по позиціям наших військ, мінометних – 40, РСЗВ – 10 артилерійських – 33 танкових – 8. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку ворога минулої доби зазнали Новоселівське, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: за добу — 21 обстріл: ЗРК "С – 300", БПЛА "Герань-2", авіаудар "НКРС", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерія. Обстріляні населені пункти: смт Малотаранівка, Святогірськ, Авдіївка, смт Велика Новосілка, Костянтинівка, Краматорськ, Бахмут, с. Зоряне, с. Карлівка. Пошкоджено 17 – житлових будинків, з них 1 – багатоквартирний, будівля пансіонату, 6 приватних автомобілів, 2 автопричепи.

Миколаївщина: вчора ввечері та сьогодні вночі ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 27 обстрілів (135 снарядів): РСЗВ – 5, артилерійських – 9, мінометних – 10, танкових – 2, БПЛА – 1. З них по м. Херсон противник здійснив 2 обстріли (8 снарядів). Російські військові поцілили у райони 14 населених пунктів області. Одна людини загинула, одна дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 71 особу.