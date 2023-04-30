Отчеты ОВА: под обстрелом РФ в течение суток были 9 украинских областей

Российские оккупанты за сутки 29 апреля обстреляли девять украинских областей, есть раненые и погибшие гражданские.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки россияне 11 раз обстреливали пограничные общины Черниговской области, вели огонь из САУ и минометов. Целили по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Из-за попадания в ЛЭП обесточены несколько сел недалеко от границы в Новгород-Северском районе.

Сумщина: ночью и утром врагом осуществлено 9 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 57 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Дружбовская территориальные громады. Середино-Будская громада: в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также были 9 взрывов в г. Середина Буда. В результате одного из обстрелов произошел пожар жилого дома, повреждены линии электросети. Зноб-Новгородская громада: есть повреждения нежилых зданий.

Дружбовская громада: попадание в жилой дом во время обстрела, произошел пожар. Повреждено помещение отделения банка. Также один из боеприпасов попал в крышу двухэтажного 12 квартирного жилого дома. В результате попадания повреждена кровля дома. Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Есманьская, Белопольская, Великописаревская, Миропольская и Юнаковская громады.

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Запорожская: враг продолжает террор прифронтовых населенных пунктов Запорожской области За последние сутки российские войска нанесли 69 ударов по 19 городам и селам области: один авиаудар по Преображенке, 5 атак с БПЛА по Чаривному и Полтавке. Из РСЗО били по Затишью, Белогорью и Гуляйпольскому, 60 артударов пришлись по Новояковлевке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Каменскому и еще 15 населенным пунктам. Разрушения есть, но люди уцелели. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Прошло без пострадавших, но в городе повреждены 7 частных домов, хозяйственные постройки, линия электропередач, микроавтобус и легковой автомобиль. Вчера днем враг также бил по Никопольскому району. Попал из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской громаде. Прошло без жертв и разрушений.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял из РСЗО центр г. Купянск. Повреждены частный дом, гаражи, 4 авто, произошли пожары. Без пострадавших. На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерно. На Купянском направлении обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый и Кисловка. Вчера в с. Вернополье 30-летний мужчина подорвался в собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: за сутки противник совершил 93 обстрела (433снаряда), по позициям наших войск, минометных - 40, РСЗО - 10 артиллерийских - 33 танковых - 8. Артиллерийских и минометных обстрелов со стороны врага за прошедшие сутки подверглись Новоселовское, Невское и Белогоровка. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: за сутки - 21 обстрел: ЗРК "С-300", БПЛА "Герань-2", авиаудар "НКРС", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерия. Обстреляны населенные пункты: пгт Малотарановка, Святогорск, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, Константиновка, Краматорск, Бахмут, с. Зоряное, с. Карловка. Повреждены 17 - жилых домов, из них 1 - многоквартирный, здание пансионата, 6 частных автомобилей, 2 автоприцепа.

Николаевщина: вчера вечером и сегодня ночью враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 27 обстрелов (135 снарядов): РСЗО - 5, артиллерийских - 9, минометных - 10, танковых - 2, БПЛА - 1. Из них по г. Херсон противник совершил 2 обстрела (8 снарядов). Российские военные попали в районы 14 населенных пунктов области. Один человек погиб, один получил ранения. С деоккупированной территории области эвакуирован 71 человек.