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Китаєць врешті обіграв росіянина й став чемпіоном світу з шахів

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 17:29
Китаєць врешті обіграв росіянина й став чемпіоном світу з шахів
Дін Ліжень (ліворуч) і Ян Непомнящий, фото VCG via Getty Images

Китаєць Дін Ліжень став чемпіоном світу з шахів, обігравши росіянина Яна Непомнящего.

Джерело: Міжнародна федерація шахів (FIDE) у Twitter, Спортарена

Дослівно FIDE: "Дін взяв гору над Яном Непомнящим на останньому швидкому тай-брейку одного з найцікавіших і найдраматичніших матчів в історії шахів".

Деталі: Основне протистояння завершилося внічию 7:7. Непомнящий тричі вів у рахунку, але Ліжень зумів перевести поєдинок на тай-брейк.

Три перші партії рапіду (швидких шахів) завершилися внічию. У заключній четвертій партії Ліжень чорними зумів здобути перевагу у два пішаки, здобув перемогу і став чемпіоном.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше титул чемпіона світу належав норвежцю Магнусу Карлсену, який захищав його з 2013 року. Карлсен минулого року заявив, що втратив мотивацію боротися за це звання. Норвежець при цьому залишається лідером світового рейтингу.

Теми: спортКитайРосія
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