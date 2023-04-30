Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китаєць врешті обіграв росіянина й став чемпіоном світу з шахів

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 17:29
Китаєць врешті обіграв росіянина й став чемпіоном світу з шахів
Дін Ліжень (ліворуч) і Ян Непомнящий, фото VCG via Getty Images

Китаєць Дін Ліжень став чемпіоном світу з шахів, обігравши росіянина Яна Непомнящего.

Джерело: Міжнародна федерація шахів (FIDE) у Twitter, Спортарена

Дослівно FIDE: "Дін взяв гору над Яном Непомнящим на останньому швидкому тай-брейку одного з найцікавіших і найдраматичніших матчів в історії шахів".

Деталі: Основне протистояння завершилося внічию 7:7. Непомнящий тричі вів у рахунку, але Ліжень зумів перевести поєдинок на тай-брейк.

ВІДЕО ДНЯ

Три перші партії рапіду (швидких шахів) завершилися внічию. У заключній четвертій партії Ліжень чорними зумів здобути перевагу у два пішаки, здобув перемогу і став чемпіоном.

Раніше титул чемпіона світу належав норвежцю Магнусу Карлсену, який захищав його з 2013 року. Карлсен минулого року заявив, що втратив мотивацію боротися за це звання. Норвежець при цьому залишається лідером світового рейтингу.

Теми: спортКитайРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
спорт
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на ЧС-2023
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: