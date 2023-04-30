Китаєць врешті обіграв росіянина й став чемпіоном світу з шахів

Китаєць Дін Ліжень став чемпіоном світу з шахів, обігравши росіянина Яна Непомнящего.

Джерело: Міжнародна федерація шахів (FIDE) у Twitter, Спортарена

The final moments of the match. The emotions of the players say it all. #NepoDing pic.twitter.com/yllKJes14j — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 30, 2023

Дослівно FIDE: "Дін взяв гору над Яном Непомнящим на останньому швидкому тай-брейку одного з найцікавіших і найдраматичніших матчів в історії шахів".

Деталі: Основне протистояння завершилося внічию 7:7. Непомнящий тричі вів у рахунку, але Ліжень зумів перевести поєдинок на тай-брейк.

Три перші партії рапіду (швидких шахів) завершилися внічию. У заключній четвертій партії Ліжень чорними зумів здобути перевагу у два пішаки, здобув перемогу і став чемпіоном.

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Раніше титул чемпіона світу належав норвежцю Магнусу Карлсену, який захищав його з 2013 року. Карлсен минулого року заявив, що втратив мотивацію боротися за це звання. Норвежець при цьому залишається лідером світового рейтингу.