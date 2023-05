Китаец в конце концов обыграл россиянина и стал чемпионом мира по шахматам

Китаец Дин Лижень стал чемпионом мира по шахматам, обыграв россиянина Яна Непомнящего.

Источник: Международная федерация шахмат (FIDE) в Twitter, Спортарена

The final moments of the match. The emotions of the players say it all. #NepoDing pic.twitter.com/yllKJes14j