На Луганщині окупанти обмежують похоронні процесії й наполягають на кремації мобілізованих – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих окупантами мешканців Луганська та околиць становлять близько 70 осіб на день.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день.

Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із Московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду – обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська.