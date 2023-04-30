Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 18:44
На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб
российские мобилизованные, фото Getty Images

По данным Генштаба ВСУ, в последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных оккупантами жителей Луганска и окрестностей составляют около 70 человек в день.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день.

Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению".  

Детали: Генштаб также сообщает, что местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабЛуганскоккупациямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Генштаб
Россияне безуспешно пытались наступать на двух направлениях – сводка Генштаба
За сутки Силы обороны отбили около 60 вражеских атак – сводка
Возле Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: