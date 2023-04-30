На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, в последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных оккупантами жителей Луганска и окрестностей составляют около 70 человек в день.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день.

Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению".

Детали: Генштаб также сообщает, что местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска.