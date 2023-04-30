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На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 18:44
На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб
российские мобилизованные, фото Getty Images

По данным Генштаба ВСУ, в последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных оккупантами жителей Луганска и окрестностей составляют около 70 человек в день.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день.

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Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению".  

Детали: Генштаб также сообщает, что местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска.

Темы: ГенштабЛуганскоккупациямобилизация
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