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ВМС Швеції та Фінляндії у стані підвищеної готовності через військові кораблі РФ поблизу енергомереж

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 18:52
ВМС Швеції та Фінляндії у стані підвищеної готовності через військові кораблі РФ поблизу енергомереж
скріншот Google maps

Військово-морські сили Швеції та Фінляндії приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти можливій російській атаці на енергетичні мережі цих країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю фінському виданню Iltalehte заявила командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум.

Російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.

На запитання про те, чи існує ризик, що росіяни саботуватимуть і знищуватимуть, наприклад, підводні електричні кабелі, вона відповіла: "Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас".

За її словами, оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – додала командувачка ВМС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Збройні сили Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Теми: ШвеціяФінляндіяРосія
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