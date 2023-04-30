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ВМС Швеции и Финляндии в состоянии повышенной готовности из-за военных кораблей РФ вблизи энергосетей

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 18:52
ВМС Швеции и Финляндии в состоянии повышенной готовности из-за военных кораблей РФ вблизи энергосетей
скриншот Google maps

Военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить возможную российскую атаку на энергетические сети этих стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью финскому изданию Iltalehte заявила командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.

Российские надводные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

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"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", – сказала Скоог Хаслум.

На вопрос о том, существует ли риск, что россияне будут саботировать и уничтожать, например, подводные электрические кабели, она ответила: "Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас".

По ее словам, поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.

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"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", – добавила командующая ВМС.

Напомним, Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом "Северный поток" за четыре дня до того, как трубы были взорваны 26 сентября прошлого года.

Темы: ШвецияФинляндияРосcия
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