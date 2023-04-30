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Гімнастика: Ковтун взяв чотири медалі на етапі Кубка світу, з них три "золота"

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 19:08
Гімнастика: Ковтун взяв чотири медалі на етапі Кубка світу, з них три золота
Ілля Ковтун, фото Getty Images

19-річний Ілля Ковтун здобув два "золота" в останній день фіналів Кубка світу зі спортивної гімнастики – у вправах на паралельних брусах та перекладині.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У заключний день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики виступили два українські спортсмени. Першим нагороду здобув Назар Чепурний: 20-річний гімнаст став срібним призером вправ в опорному стрибку, здобувши свою першу нагороду за рік.

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Стартувати в опорному стрибку мав і Ілля Ковтун, однак український гімнаст знявся з цього фіналу. Натомість 19-річний гімнаст боровся за медалі у двох наступних фіналах – паралельних брусах та перекладині, де здобув медалі на чемпіонаті Європи-2023.

Обидва фінали український гімнаст закінчив переконливими перемогами. Спершу він набрав 14.833 балів у паралельних брусах, випередивши найближчого переслідувача – Мохамеда Афіфі з Єгипту – на 8.3 бала.

А у наступному фіналі з перевагою у понад 0.3 бала Ковтун випередив бельгійця Максіма Жентгеса та теж став чемпіоном. "Золото" у вправах на перекладині – перше для українського гімнаста на рівні Кубка світу.

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Таким чином, Ілля Ковтун закінчив Кубок світу в Каїрі з чотирма медалями, три з яких – золоті. У перший день фіналів український гімнаст виборов "золото" у вільних вправах та став бронзовим призером на коні.

Теми: спорт
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