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Гимнастика: Ковтун взял четыре медали на этапе Кубка мира, из них три "золота"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 19:08
Гимнастика: Ковтун взял четыре медали на этапе Кубка мира, из них три золота
Илья Ковтун, фото Getty Images

19-летний Илья Ковтун получил два "золота" в последний день финалов Кубка мира по спортивной гимнастике – в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине.

Источник: Суспільне спорт

Детали: В заключительный день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике выступили два украинских спортсмена. Первым награду получил Назар Чепурной: 20-летний гимнаст стал серебряным призером упражнений в опорном прыжке, получив свою первую награду за год.

Стартовать в опорном прыжке должен был и Илья Ковтун, однако украинский гимнаст снялся с этого финала. Зато 19-летний гимнаст боролся за медали в двух следующих финалах – параллельных брусьях и перекладине, где получил медали на чемпионате Европы-2023.

Оба финала украинский гимнаст закончил убедительными победами. Сначала он набрал 14.833 баллов в параллельных брусьях, опередив ближайшего преследователя – Мохамеда Афифи из Египта – на 8.3 балла.

А в следующем финале с преимуществом в более 0.3 балла Ковтун опередил бельгийца Максима Жентгеса и тоже стал чемпионом. "Золото" в упражнениях на перекладине - первое для украинского гимнаста на уровне Кубка мира.

Таким образом, Илья Ковтун закончил Кубок мира в Каире с четырьмя медалями, три из которых – золотые. В первый день финалов украинский гимнаст завоевал "золото" в вольных упражнениях и стал бронзовым призером на коне.

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Темы: спорт
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