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Росіяни просуваються у центр Бахмута – ISW

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 06:59
Росіяни просуваються у центр Бахмута – ISW
Бахмут. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, російські сили просуваються у центр міста, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК "Вагнер" зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.

За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.

"ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового", – наголосили в інституті.

В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із "вагнерівцями" в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 квітня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські сили "юридично захопили" Бахмут. При цьому він визнав, що в західній частині міста залишаються українські війська.
  • Натомість речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої.

Теми: ВагнерБахмутРосія
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