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У військових вкрали 3 тонни продуктів – ДБР знайшло підпільний склад

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 09:56
У військових вкрали 3 тонни продуктів – ДБР знайшло підпільний склад
Тут і далі фото ДБР

Державне бюро розслідувань виявило вже другий підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для військових ЗСУ.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн".

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Деталі: В рамках розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) повідомили про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.  

 

Наразі ДБР встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.

Повідомляється, що частину вилучених продуктів уже передали військовим, решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз. 

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У ДБР нагадали, що у січні 2023 року працівники бюро викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України.

Тоді на Дніпропетровщині провели майже 70 обшуків, у результаті яких вилучили понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

Теми: ДБРїжаЗбройні сили
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