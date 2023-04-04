Столтенберг оцінив ситуацію на полі бою у Бахмуті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росіяни намагаються низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині компенсувати кількістю.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання, як бої за Бахмут впливають на ЗСУ та російську армію

Пряма мова Столтенберґа: "У лавах же російського війська бачимо низький бойовий дух, техніка часто погана, підготовка не надто вражає. Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях. Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно".

Деталі: За його словами, російське командування кидає у бій тисячі військ, погано оснащених і навчених. "Але, звісно, це завдає шкоди і вони можуть завдати втрат і українській стороні", - підкреслив він.

Генсек НАТО каже, що росіяни втрачають набагато більше солдатів, ніж українці, бо не мають якісного командування та обладнання, однак не треба недооцінювати Росію, "оскільки вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ".

"Для мене це лише ще один аргумент на користь того, щоб ми підтримали Україну, допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам", - сказав Столтенберґ.

Що було раніше: У своєму звіті американські аналітики припускають, що найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, а російські сили просуваються у центр міста.