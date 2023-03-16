Командира, який побив строковика, підозрюють у перевищенні повноважень. Провину він визнав

Державне бюро розслідування повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Виховна бесіда" із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження.

Реклама:

Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину".

Деталі: Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, його відсторонено від посади на час розслідування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ