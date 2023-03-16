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Командира, який побив строковика, підозрюють у перевищенні повноважень. Провину він визнав

Олександр ШумілінЧетвер, 16 березня 2023, 11:48
Командира, який побив строковика, підозрюють у перевищенні повноважень. Провину він визнав
Фото: ДБР

Державне бюро розслідування повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Виховна бесіда" із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження.

Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину".

Деталі: Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, його відсторонено від посади на час розслідування.

Передісторія:

  • Раніше у мережі з'явилося відео, на якому молодший лейтенант вдарив солдата в Житомирській області. ЗМІ повідомили, що на відео командир 2-го взводу роти охорони Віктор Вітусевич ногами б‘є солдата-строковика у 190 навчальному центрі в смт Гуйва.
  • Пізніше Вітусевич записав відео, натякаючи, що солдат вживав алкоголь.

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Теми: ДБРармія
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