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Від вибуху в Мелітополі в понеділок колаборант втратив кінцівки – мер Федоров

Олена РощінаСереда, 5 квітня 2023, 11:12
Від вибуху в Мелітополі в понеділок колаборант втратив кінцівки – мер Федоров
Іван Федоров, скриншот

Законно обраний міський голова окупованого нині Мелітополя Іван Федоров заявив, що в результаті вибуху 3 квітня один із колаборантів втратив руку й ногу, а наслідки вибуху 5 квітня ще з'ясовуються. 

Джерело: Іван Федоров в ефірі національного телемарафону і РИА Мелитополь

Пряма мова: "У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – надто пекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний".

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Деталі: Як повідомлялося, 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав колаборант Максим Зубарєв.

За даними РІА Мелітополь, т. зв. "голові Якимівської ВЦА" Зубарєву відірвало ногу до тазу, що спричинило велику крововтрату. Першу допомогу гауляйтеру надали в Мелітопольській лікарні, а потім санавіацією транспортували до Криму.

Федоров в ефірі також розповів про "черговий вибух", що пролунав у західних і північних районах Мелітополя о 08:20 в середу 5 квітня.

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За словами мера, у тій частині міста найчастіше бувають вибухи, тому що там розташований військовий аеродром і локомотивне депо. Крім того, там місцеві жителі останнім часом бачили скупчення російської техніки.

"Точно вороги вчергове понесли втрати, точно їхня вогнева міць постраждала, але трохи пізніше будемо володіти інформацією", – сказав Іван Федоров. 

Мер також зазначив, що у селищі Приазовське колаборанти почали в чатах писати, що росіяни "будуть зливати Мелітополь так, як Херсон". 

Тим часом, за словами Федорва, у списках української влади уже значаться 700 колаборантів по Мелітопольщині: це і представники влади, і вчителі, і водії локомотивів, які перевозили російську техніку. 

УП, доповнено
Теми: МелітопольЗапорізька областьвибухколаборація
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