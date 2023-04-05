Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 12:01
Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ
Фото: "Релігійна правда"

У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення про перехід до Православної церкви України.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook, міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Козицького: "Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ".

Реклама:

Деталі: За словами Холода, відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі. "Кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області", - написав він.

Раніше мер міста Андрій Садовий казав, що існують проблеми з передачею майна. "Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї.

Теми: УПЦ МПрелігіяЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
Усі новини...
Реклама: