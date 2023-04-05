Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 12:01
Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ
Фото: "Релігійна правда"

У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення про перехід до Православної церкви України.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook, міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Козицького: "Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ".

Деталі: За словами Холода, відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі. "Кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області", - написав він.

Раніше мер міста Андрій Садовий казав, що існують проблеми з передачею майна. "Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", - підкреслив він.

Що було раніше: 4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УПЦ МПрелігіяЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Рада звільнила голову Рахункової палати Пацкана

На Рівненщині заборонили УПЦ МП

Поплавський йде з посади ректора КНУКіМ

Ніяких розкошів, навіть вагони різні – Чернишов про поїзд, який евакуював уряд 24 лютого 2022 року

Усі новини...
УПЦ МП
Хмельничани проголосували за перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ
Кам'янець-Подільський забрав в УПЦ МП право користуватися храмами й землею
Священник УПЦ МП благословляв армію РФ під час окупації Харківщини – СБУ
Останні новини
18:32
З російського полону звільнили захисницю "Азовсталі" з позивним "Нава"
18:26
Байден підтвердив наміри балотуватися на другий термін
18:25
Чи можуть позбавити батьківських прав, якщо дитина прогулює школу – відповідь омбудсмена
18:18
Захисники збили два російських "Орлани" на півночі
18:15
Французькі депутати відвідають Тайвань на тлі напруженості з Китаєм
18:13
У театрі Франка засуджують поведінку Ступки, але не збираються з ним прощатись – очільник театру
18:08
Обіцяв "посприяти" іспиту за 1,5 тисячі доларів: у Києві затримали хабарника
18:05
Рада звільнила від ПДВ та мита товари для безпеки й оборони
17:48
Резніков розповів, що росіяни придумали проти HIMARS і на що розраховують
17:47
Зеленський вперше поговорив з прем'єром Іраку 
Усі новини...
Реклама: