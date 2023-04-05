Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення про перехід до Православної церкви України.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook, міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Козицького: "Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ".

Реклама:

Деталі: За словами Холода, відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі. "Кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області", - написав він.

Раніше мер міста Андрій Садовий казав, що існують проблеми з передачею майна. "Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї.