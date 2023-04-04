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Кам'янець-Подільський забрав в УПЦ МП право користуватися храмами й землею

Олена РощінаВівторок, 4 квітня 2023, 16:07
Кам'янець-Подільський забрав в УПЦ МП право користуватися храмами й землею
Свято-Георгіївський кафедральний собор у м. Кам’янець-Подільський, фото з Wikipedia

Депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї.

Джерело: міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко

Деталі: Посітко повідомив, що 4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міськради одностайно ухвалили три звернення.

Перше – щодо заборони "московського патріархату" на території України.

Друге – щодо виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу Російської православної церкви.

Третє – щодо припинення договорів оренди чи користування УПЦ МП церковними спорудами, що перебувають у державній власності.

Також депутати міста проголосували "за" 19 проєктів рішень про припинення користування земельними ділянками "московською церквою" і одне – про скасування оренди.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Кам'янець-Подільська єпархія УПЦ МП об'єднує парафії і монастирі на території Кам'янець-Подільського і частини Хмельницького районів Хмельницької області. Кафедральним є Георгіївський собор у Кам'янці-Подільському.

27 травня 2022 року Українська православна церква Московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.

Експерти виявили, що УПЦ МП не розірвала церковно-канонічного зв’язку з РПЦ, але в самій церкві заявили про незаконність релігієзнавчої експертизи та упередженість експертів.

Зараз представників УПЦ МП намагаються позбавити можливості користуватися лаврами (чоловічими монастирями) в Києві та в Почаєві Тернопільської області.

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Теми: УПЦ МПХмельниччинарелігіяцерква
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