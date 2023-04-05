Федоров розповів, скільки дронів замовили в межах UNITED24 за весь час

За дев'ять місяців існування "Армія дронів" у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "За 9 місяців проєкту UNITED24 Армія дронів законтрактували 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Повністю трансформували доктрину використання БПЛА. Понад 7 тисяч військових пройшли навчання на операторів безпілотників.".

Деталі: Федоров наголосив, що потужні дрони є конкурентною перевагою над росіянами.

“Армія дронів” замовила 3200 дронів на понад 4 млрд грн за 9 місяців існування – Федоров pic.twitter.com/8oDwsqjXWp — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 5, 2023

Що цьому передувало:

Про початок проєкту "Армія дронів" оголосили фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації у липні минулого року. Це програма, до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.