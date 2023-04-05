Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Федоров розповів, скільки дронів замовили в межах UNITED24 за весь час

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 13:55
Федоров розповів, скільки дронів замовили в межах UNITED24 за весь час
Армія дронів, Скрін із відео

За дев'ять місяців існування "Армія дронів" у межах проєкту UNITED24  законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "За 9 місяців проєкту UNITED24 Армія дронів законтрактували 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Повністю трансформували доктрину використання БПЛА. Понад 7 тисяч військових пройшли навчання на операторів безпілотників.".

Деталі: Федоров наголосив, що потужні дрони є конкурентною перевагою над росіянами. 

Що цьому передувало: 

  • Про початок проєкту "Армія дронів" оголосили фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації у липні минулого року. Це програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиФедоровзброяМінцифри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У соцмережі потрапила нова порція секретних документів США – ЗМІ

У Ватикані знову вирішили поєднати представників України й Росії на Хресній дорозі

Уряд ухвалив рішення для інтеграції України до внутрішнього ринку роумінгу ЄС

Україна відновлює експорт електроенергії

Зеленський узяв участь в Іфтарі мусульман і оголосив нову традицію

ЗМІ: США вважають Росію причетною до "зливу" даних про підготовку контрнаступу в Україні

Усі новини...
безпілотники
Ворожі безпілотники завдали удари по Одесі – РВА
У Брянській області РФ заявляють про атаку дрона на військкомат і МВС
Захисники збили 6 ворожих "Шахедів" і відбили 70 атак противника – зведення
Останні новини
05:47
Байден може влітку офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
04:58
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен
04:11
Російським урядовцям закрили вільний виїзд за кордон – ЗМІ
03:22
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
02:32
У соцмережі потрапила нова порція секретних документів США – ЗМІ
01:25
Обстріли Сумщини: за добу – 125 "прильотів"
00:34
фотоВ Ізраїлі терорист відкрив вогонь і в'їхав у натовп: є загиблий і поранені
23:58
Кулеба розповів, що Україна вважатиме успіхом саміту НАТО у Вільнюсі
23:52
МЗС України розцінило роздачу земель в окупованому Криму як заохочення вбивць
23:29
Чи була зима аномально теплою та які наслідки це мало для врожаю – пояснюють експерти
Усі новини...
Реклама: