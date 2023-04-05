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Федоров розповів, скільки дронів замовили в межах UNITED24 за весь час

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 13:55
Федоров розповів, скільки дронів замовили в межах UNITED24 за весь час
Армія дронів, Скрін із відео

За дев'ять місяців існування "Армія дронів" у межах проєкту UNITED24  законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "За 9 місяців проєкту UNITED24 Армія дронів законтрактували 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Повністю трансформували доктрину використання БПЛА. Понад 7 тисяч військових пройшли навчання на операторів безпілотників.".

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Деталі: Федоров наголосив, що потужні дрони є конкурентною перевагою над росіянами. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Про початок проєкту "Армія дронів" оголосили фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації у липні минулого року. Це програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 

Теми: безпілотникиФедоровзброяМінцифри
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