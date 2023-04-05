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На Буковині УПЦ МП не пускала до церкви вірян відспівати загиблого воїна

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 14:28
На Буковині УПЦ МП не пускала до церкви вірян відспівати загиблого воїна
Фото: "Молодий буковинець"

У селі Задубрівка Чернівецької області представники УПЦ МП намагалися не пропустити до місцевої церкви домовину з загиблим воїном для відспівування.

Джерело: "Молодий буковинець"

Деталі: Повідомляється, що мати загиблого військового зі сльозами на очах просила пустити домовину до церкви.

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За даними видання, віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. Громада має всі необхідні документи, але УПЦ МП все одно не дозволяє їм проводити богослужіння.

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Пізніше стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти. Українського воїна відспівали священники Православної церкви України.

Що було раніше: 2 квітня в одному із храмів УПЦ МП в Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового.

Теми: УПЦ МПрелігіяЧернівецька область
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