На Буковині УПЦ МП не пускала до церкви вірян відспівати загиблого воїна

У селі Задубрівка Чернівецької області представники УПЦ МП намагалися не пропустити до місцевої церкви домовину з загиблим воїном для відспівування.

Джерело: "Молодий буковинець"

Деталі: Повідомляється, що мати загиблого військового зі сльозами на очах просила пустити домовину до церкви.

У селі Задубрівка Чернівецької області представники УПЦ МП намагалися завадити відспівуванню загиблого воїна у церкві pic.twitter.com/Sfkur9nkFP April 5, 2023

За даними видання, віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. Громада має всі необхідні документи, але УПЦ МП все одно не дозволяє їм проводити богослужіння.

Пізніше стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти. Українського воїна відспівали священники Православної церкви України.

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Що було раніше: 2 квітня в одному із храмів УПЦ МП в Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового.