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На Буковині УПЦ МП не пускала до церкви вірян відспівати загиблого воїна

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 14:28
На Буковині УПЦ МП не пускала до церкви вірян відспівати загиблого воїна
Фото: "Молодий буковинець"

У селі Задубрівка Чернівецької області представники УПЦ МП намагалися не пропустити до місцевої церкви домовину з загиблим воїном для відспівування.

Джерело: "Молодий буковинець"

Деталі: Повідомляється, що мати загиблого військового зі сльозами на очах просила пустити домовину до церкви.

За даними видання, віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. Громада має всі необхідні документи, але УПЦ МП все одно не дозволяє їм проводити богослужіння.

Пізніше стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти. Українського воїна відспівали священники Православної церкви України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 2 квітня в одному із храмів УПЦ МП в Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового.

Теми: УПЦ МПрелігіяЧернівецька область
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