"Снарядного голоду" у ворога нема і не було – Череватий

Ворог не відчував "снарядного голоду" на сході України, незважаючи на публічні заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів на фронті.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин

Деталі: На питання, чи дійсно ворог більше не відчуває "снарядного голоду", Череватий відповів:

Пряма мова: "Так, на жаль. Ми неодноразово говорили, що снарядного голоду там, де ворог зосереджує свої зусилля, не було. Наприклад, в нашому випадку це Бахмутський, Куп’янський та Лиманський напрямки. Ворог, на жаль, ще має досить значні потужності для того, щоб бити по наших позиціях".

Більше деталей: Він додав, що Лиманський напрямок "лідирує" щодо ураження артилерією РФ.

Череватий повідомив, що за цю добу відбулося 245 обстрілів Бахмута артилерією та 21 боєзіткнення. 88 окупантів було знищено, 124 – зазнали поранень.

Крім того, знищено три БПЛА ворога, одна станція радіоелектронної боротьби і три польові склади з боєприпасами.

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