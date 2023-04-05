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"Снарядного голоду" у ворога нема і не було – Череватий

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 19:14
Снарядного голоду у ворога нема і не було – Череватий
ЧЕРЕВАТИЙ, ФОТО: ARMYINFORM

Ворог не відчував "снарядного голоду" на сході України, незважаючи на публічні заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів на фронті.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин

Деталі: На питання, чи дійсно ворог більше не відчуває "снарядного голоду", Череватий відповів: 

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Пряма мова: "Так, на жаль. Ми неодноразово говорили, що снарядного голоду там, де ворог зосереджує свої зусилля, не було. Наприклад, в нашому випадку це Бахмутський, Куп’янський та Лиманський напрямки. Ворог, на жаль, ще має досить значні потужності для того, щоб бити по наших позиціях".

Більше деталей: Він додав, що Лиманський напрямок "лідирує" щодо ураження артилерією РФ.

Череватий повідомив, що за цю добу відбулося 245 обстрілів Бахмута артилерією та 21 боєзіткнення. 88 окупантів було знищено, 124 – зазнали поранень. 

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Крім того, знищено три БПЛА ворога, одна станція радіоелектронної боротьби і три польові склади з боєприпасами.

Що цьому передувало: 

  • У лютому та березні очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.

Теми: РосіявійназброяДонбас
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