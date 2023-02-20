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Пригожин різко поскаржився на брак боєприпасів: гине вдвічі більше найманців

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 16:13
Пригожин різко поскаржився на брак боєприпасів: гине вдвічі більше найманців
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.

Джерело: заява Пригожина, яку публікує його прес-служба

Пряма мова: "Як то кажуть, гівно кипить, кров бурлить, але питання, які я ставив щодо боєприпасів, на жаль, залишаються абсолютно невирішеними. І це дуже серйозна проблема... Причому я знаю склади, знаю номери партій, номери ящиків, чітко розумію, де і що знаходиться і знаю про те, що ці боєприпаси є. Не можу вирішити цю проблему, незважаючи на всі свої знайомства, зв'язки...

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Ні в кого немає жодного розуміння, звідки взялися якісь ліміти, звідки взялися процедури, за якими потрібно отримувати. Ніхто не знає шляхів підписання тих чи інших документів. Усі кивають кудись нагору, кажучи про те, що "ви ж знаєте, Євгене Вікторовичу, у вас непрості стосунки ось там, - показують пальцем догори й закочують очі, - тому вам треба піти вибачитися, і тоді ваші бійці отримають боєприпаси".

Деталі: За словами Пригожина, через брак боєприпасів зараз у розв’язаній Росією війні проти України щодня помирає вдвічі більше "вагнерівців" і членів "інших військових підрозділів, які ми не можемо прикрити".

"Невже совісті немає, щоб припинити ви...буватися, як муха на склі, припинити будувати підступи? Заявки пишуться щодня за узгодженим регламентом, передаються до відповідних органів. Але після цього ніхто не знає, хто має дати відповідь і куди вони мають піти", - поскаржився власник "Вагнера".

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Він також заявив, що ті, хто заважає його найманцям перемогти у війні проти України, "прямо працюють на ворога, допомагають ворогові зламати хребет Росії".

"Я нікого не звинувачую й нікому не хочу пред'явити нічого, я просто кажу: облиште свої капризи, свої принципи і дайте боєприпаси. Я не тикаю вам у ніс тим, що ви снідаєте, обідаєте й вечеряєте із золотого посуду і відправляєте своїх доньок, онучок і жучок відпочивати по дубаях, не соромлячись нічого, в той момент, коли російський солдат гине на фронті. Я просто прошу: дайте боєприпаси", - заявив Пригожин.

Передісторія:

  • 9 лютого Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
  • Він назвав три основні причини, чому його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.
  • Лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Теми: ПригожинвійнаРосія
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