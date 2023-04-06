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Путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 6 квітня 2023, 05:40
Путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях – ISW
Володимир Путін. Фото: Getty Image

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що президент Росії Володимир Путін називає "тероризмом" боротьбу із загарбниками і закликає до посилення так званих "правоохоронних операцій", щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях.

Джерело: ISW

Деталі: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська вийдуть з Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде необхідно, але поки що вбачає необхідності цього.

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Під час пресконференції в Польщі Зеленський заявив, що українські війська зіткнулися з дуже складною ситуацією в Бахмуті, і що Київ прийме "відповідні рішення", якщо українські війська опиняться в оточенні російських військ.

Заява Зеленського збігається з іншими нещодавніми заявами українських офіційних осіб про те, що українське військове командування віддасть наказ про відхід з Бахмута тоді, коли і якщо воно вважатиме відхід найбільш стратегічно доцільним варіантом.

Аналітики зазначають, що важливість оборони Бахмута і її ефективність у стримуванні російських сил, а також масштаб українських втрат вони зможуть оцінити, коли побачать весняний контрнаступ ЗСУ.

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Також у звіті йдеться про те, що Путін під час зустрічі з Радою національної безпеки Росії 5 квітня назвав зусилля Росії зі зміцнення контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

Він закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації та підкреслив важливість російських "відновлювальних" зусиль на окупованих територіях для сприяння процесу інтеграції.

Путін також звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на окупованих територіях і наголосив на нещодавніх "терористичних атаках" проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на окупантів.

Російський диктатор підкреслив необхідність посилення так званих "правоохоронних операцій" для захисту від таких нападів і закликав до більш активної участі місцевих українських громадян у "правоохоронних процесах", відкрито заохочуючи колабораціоністів та інформаторів на окупованих територіях.

У звіті підсумовують: Путін використовував поняття "тероризм" і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, а також репресій з боку так званих "правоохоронних органів" на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання.

Президент країни-агресора намагався зобразити Росію як поважну світову державу на тлі того, що китайські офіційні особи применшують тісні відносини з Росією.

Основні висновки ISW за 5 квітня:

  • Зеленський заявив, що українські війська вийдуть з Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде необхідно, але поки нема такої необхідності.
  • Путін на засіданні Ради національної безпеки РФ назвав зусилля Росії щодо зміцнення контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.
  • Путін також спробував зобразити Росію як поважну світову державу на тлі того, як китайські офіційні особи применшують тісні відносини з Росією.
  • Російський диктатор звільнив генерал-полковника Миколу Гречушкіна з посади заступника голови Міністерства надзвичайних ситуацій 5 квітня.
  • Російські та українські війська продовжують вести позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Загарбники, ймовірно, досягли успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжили наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Бізнесмени РФ, можливо, беруть на себе більшу роль у підтримці зусиль МО РФ щодо формування нерегулярних добровольчих формувань.
  • Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати міжнародні звинувачення в тому, що Росія примусово депортує українських дітей до Росії.

Теми: Путінокупаціявійна
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