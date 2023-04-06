У Львові зносять самобуд УПЦ МП

У Сихівському районі Львова демонтують незаконно зведену культову споруду УПЦ МП.

Джерело: заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач у Facebook

Пряма мова Зубача: "Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові".

Деталі: За його словами, роботи з демонтажу незаконної споруди розпочалися після молитви священника від ПЦУ.

Зубач додав, що все відбувається за законом. Поліція забезпечує порядок і контролює, щоб обійшлося без провокацій.

Що було раніше: 5 квітня у Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалювали рішення про перехід до Православної церкви України.