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У Львові зносять самобуд УПЦ МП

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 10:54
У Львові зносять самобуд УПЦ МП
Фото Зубача у Facebook

У Сихівському районі Львова демонтують незаконно зведену культову споруду УПЦ МП.

Джерело: заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач у Facebook

Пряма мова Зубача: "Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові".

 

Деталі: За його словами, роботи з демонтажу незаконної споруди розпочалися після молитви священника від ПЦУ.

 

Зубач додав, що все відбувається за законом. Поліція забезпечує порядок і контролює, щоб обійшлося без провокацій.

Що було раніше: 5 квітня у Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалювали рішення про перехід до Православної церкви України.

Теми: УПЦ МПЛьвів
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