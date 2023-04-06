Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів
Журналісти Bihus.info показали "невеличку хату" митрополита Павла у с. Вороньків на Київщині – вона виявилась двоповерховим будинком на 580 кв.м з допоміжними будівлями і альтанкою за міцним і високим парканом.
Джерело: Вihus.info
Пряма мова журналіста: "Для церковника невеличкою хатою є двоповерховий будинок площею 580 кв.м., збудований ня ділянці площею у 40 соток. На ній же розташований ще один двоповерховий гостьовий будинок площею 170 кв.м., альтанка і будинок охорони. Вочевидь, в останньому і заточили високодуховного мученика".
Деталі: Журналіст відзначає, що маєток на вулиці Молодіжній, 46 у Воронькові у 2016 році виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів.
В оголошенні було вказано, що будинок мебльований виробами італійських та англійських майстрів, кімнати оздоблені дорогими меблями.
Вказувалося, що підлога вкрита мармуром та німецьким паркетом та має підігрів. Люстри – чеські, а побутова техніка від дорого виробника. В описі зазначалося, що будинок дуже теплий та затишний.
Журналісти також помітили ініціали на стіні – АП, або ЛП, які можуть збігатися з ініціалами Павла Лебідя.
Ще один будинок митрополита Павла на 546 кв.м, за даними Вihus.info, розташований на Печерську.
Журналісти зазначають, що ділянку, на якій стоїть маєток, наприкінці 90-х та на початку нульових "церковники тупо віджали у людини, чия родина жила тут ще х початку 20-го століття".
Повідомляється, що у двоповерховому будинку з мансардою є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та окремий ліфт. А його вартість може становити понад мільйон доларів.
Передісторія:
- 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
- Під час судового засідання виникло питання щодо місця проживання Павла. Він просив у разі обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишити його в Лаврі, де він мешкає 29 років. Однак прокурори зазначили, що прописаний він за іншою адресою, а Лавра належить державі.
- Павло заявив, що у нього є "невеличка хата", яку він "продавав, але ніхто не купив". Він також розповів, що все звідти роздав – ліжка, пральні машинки, холодильник тощо – і нині там нічого немає. Але митрополит зазначив, що тепер "ссилку треба там перебувати".
- Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт за адресою по вулиці Молодіжна в с. Вороньків Бориспільського району Київщини.