Суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці

Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво- Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Джерело: кореспондент УП, джерело УП

Деталі: Суд задовольнив клопотання слідчих СБУ та Київської обласної прокуратури.

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За даними слідства, з початку повномасштабної війни РФ проти України Павло виправдовував збройну агресію під час спілкування з вірянами та негативно висловлювався проти ПЦУ, що могло спричинити агресивне ставлення до них.

У клопотанні мова йде про дві події: за даними слідства, в травні 2022 року під час телефонною розмови з Тамарою Федюк, Павло висловлював репліки, які виправдовують агресію РФ, а також він записав відеозвернення до вірян УПЦ, в якому принижував ПЦУ і сказав "бути розумними та не виконувати вказівки "безумных мучителей"".

Прокурори наголошували на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

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Адвокати заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати більш м'який запобіжний захід — особисте зобов'язання.

"У суспільстві йде війна між релігійними організаціями. Церква відокремлена від держави і вона не має вмішуватися", — сказав адвокат підозрюваного Микита Чекман. Він також вважає, що підозра й ризики є необґрунтованими.

Він наголосив на тому, що в кримінальній справі допитані представники ПЦУ, які є опонентами УПЦ.

Сам єпископ УПЦ МП назвав підозру політичною та заявив, що "завжди був проти агресії".

"Я б хотів, щоб Росія залишила нас в спокої. Я нічого не зробив такого, щоб мене в чомусь звинувачували. Я завжди був проти агресії. Я зараз перебуває в Україні. Це моя земля", — сказав Павло.

Він також просив надати йому копію записів, на які посилається слідство і просив допитати потерпілих Романчука та Клоса, які, за його словами є представниками ПЦУ, налаштовані проти нього і яких він не знає.

Також у суді Павло заявляв, що йому "погрожували повісити та вбити". На питання про те, чи це його голос на опублікованих СБУ записах, він зазначив: "можливо, щось в шутку й казав таке".

"Я знаю, що це політичне замовлення. Мені казали перейти до ПЦУ. СБУ мене кликали до директора музею і казали, що проти мене потрібно вікдривати кримінальну справу. Так вони і зробили. Я не буду розбиратися хто, я не буду зводити рахунки. Все приймаю, як волю Божу", - сказав митрополит УПЦ МП.

Також під час судового засідання виникло питання щодо місця проживання Павла. Він просив у разі обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишити його в Лаврі, де він мешкає 29 років. Однак прокурори зазначили, що прописаний він за іншою адресою, а Лавра належить державі.

Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт за адресою по вулиці Молодіжна.

За даними джерела УП, під домашнім арештом митрополит Павло перебуватиме в с. Вороньків Бориспільського району Київщини із застосуванням електронного браслету.

Станом на 21:50 Павлові не могли вдягнути електронний браслет, бо він заявляє про проблеми з ногами. До суду має прибути лікар. Пізніше браслет таки вдягнули.

Передісторія: