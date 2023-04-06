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"Максимально далеко від істини": 50 країн засудили виступ дитячої омбудсменки Росії в Радбезі ООН

"Українська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 11:41
Максимально далеко від істини: 50 країн засудили виступ дитячої омбудсменки Росії в Радбезі ООН
Марія Львова-Бєлова, фото з її Telegram

Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили зі спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно заява: "Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини".

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Деталі: Автори заяви наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій і той факт, що у зв’язку з цим МКС видав ордери на арешт Львово-Бєлової та президента Володимира Путіна.

Велика Британія та США заблокували трансляцію цього засідання на сайті ООН. 

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова-Бєлова не мала "міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні".

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У заяві британського представництва у Twitter йдеться, що "якщо Марія Львова-Бєлова хоче звітувати про свої дії, вона може зробити це в Гаазі".

Посли США, Великої Британії, Албанії та Мальти також демонстративно покинули залу засідань Ради безпеки ООН у середу під час виступу по відеозв’язку Львової-Бєлової.

Неофіційну зустріч у Раді безпеки ООН було скликано з ініціативи Росії та присвячено питанню дітей, вивезених з України до Росії. У російському формулюванні це називалося "евакуацією дітей із зон конфліктів".

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч була запланована задовго до ордерів МКС і не призначалася для спростування звинувачень проти Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Росія не приховує програму, в рамках якої вона вивезла до Росії тисячі українських дітей, і представляє її як "гуманітарну акцію захисту дітей-сиріт та дітей, кинутих у зоні бойових дій".

Раніше Небензя заявив, що таким чином російська влада хотіла "уберегти їх від небезпеки", і що готова повернути дітей в Україну, коли для цього будуть безпечні умови.

Передісторія: 

  • Міжнародний кримінальний суд підозрює Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортаціях та переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених російською армією територій України.
  • Міжнародне право може розцінювати це як геноцид.
  • У травні минулого року Путін підписав указ про спрощення надання українським дітям російського громадянства, що відкриває шлях до їхнього усиновлення в Росії.
  • Марія Львова-Бєлова сама стала "прийомною мамою" для підлітка, якого вивезли з окупованого Маріуполя в травні 2022 року. За її словами, хлопець Філіп зазнав впливу української "пропаганди", але її вже називає "мамою". 

Теми: ООНРосія
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