Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США високо оцінили навички українських пілотів, освоїти F-16 можуть швидко – Повітряні сили

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 12:12
США високо оцінили навички українських пілотів, освоїти F-16 можуть швидко – Повітряні сили
ілюстративне фото Повітряних сил

Сполучені Штати Америки надали високу оцінку навичкам українських пілотів, які проходили тестування на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах.

Джерело: командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказано), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів".

Реклама:

Що передувало: Як повідомляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат, двоє українських пілотів відвідували США для аналізу навичок і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками.

Чому це важливо: Повітряні сили неодноразово наголошували, що для здобуття переваги над російським агресором у нинішній війні Україні потрібні сучасні багатоцільові винищувачі покоління 4+, такі як F-16. Американська сторона зазначала, що наразі передача таких літаків не в пріоритеті.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав колег із Північноатлантичного альянсу утворити літакову коаліцію і докласти максимум зусиль щодо надання Україні сучасних багатоцільових винищувачів 4-го покоління, здатних захистити нашу державу від повітряного терору Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
винищувачі
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У США розбився військовий літак F-18
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: