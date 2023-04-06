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США високо оцінили навички українських пілотів, освоїти F-16 можуть швидко – Повітряні сили

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 12:12
США високо оцінили навички українських пілотів, освоїти F-16 можуть швидко – Повітряні сили
ілюстративне фото Повітряних сил

Сполучені Штати Америки надали високу оцінку навичкам українських пілотів, які проходили тестування на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах.

Джерело: командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказано), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів".

Що передувало: Як повідомляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат, двоє українських пілотів відвідували США для аналізу навичок і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками.

Чому це важливо: Повітряні сили неодноразово наголошували, що для здобуття переваги над російським агресором у нинішній війні Україні потрібні сучасні багатоцільові винищувачі покоління 4+, такі як F-16. Американська сторона зазначала, що наразі передача таких літаків не в пріоритеті.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав колег із Північноатлантичного альянсу утворити літакову коаліцію і докласти максимум зусиль щодо надання Україні сучасних багатоцільових винищувачів 4-го покоління, здатних захистити нашу державу від повітряного терору Росії.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

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Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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