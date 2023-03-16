Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Для здобуття переваги над ворогом потрібні багатоцільові винищувачі на кшталт F-16 – Ігнат

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 17:10
Для здобуття переваги над ворогом потрібні багатоцільові винищувачі на кшталт F-16 – Ігнат
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Надання радянських літаків МіГ-29 підвищить бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ, але для перемоги на російським агресором Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, цитує "АрміяInform"

Деталі: Надаючи оцінку готовності наших країн-партнерів, зокрема Польщі, передати Україні радянські літаки МіГ-29, Ігнат наголосив, що така ініціатива, безперечно, заслуговує на вдячність.

Реклама:

Водночас для здобуття переваги над ворогом у повітрі та здійснення потужних ударів по його наземних цілях зараз Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління на кшталт F-16.

Пряма мова: "Якоюсь мірою це (передача МіГ-29) підвищить наші бойові спроможності. Адже це саме той тип літаків, які щодня здійснюють свої польоти і через те, звісно, постійно зношуються. Але не слід забувати, що це все-таки радянські, а не сучасні західні літаки. Тому у глобальному сенсі завдяки їм щось кардинально змінити на фронті навряд чи вдасться.

Швидше за все, щоб мати взаємосумісність з країнами НАТО, в цих країнах відбулась певна модернізація МіГ-29. Приміром, проведено модифікацію бортового обладнання, системи зв’язку та "свій — чужий". Але все рівно цей літак залишається радянським. А для здобуття переваги над ворогом нам потрібні сучасні багатоцільові західні літаки".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: Повітряні сили ЗСУвинищувачівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
14:51
У Байдена пояснили різницу між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:43
Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня
Усі новини...
Реклама: