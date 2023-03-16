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Для здобуття переваги над ворогом потрібні багатоцільові винищувачі на кшталт F-16 – Ігнат

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 18:10
Для здобуття переваги над ворогом потрібні багатоцільові винищувачі на кшталт F-16 – Ігнат
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Надання радянських літаків МіГ-29 підвищить бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ, але для перемоги на російським агресором Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, цитує "АрміяInform"

Деталі: Надаючи оцінку готовності наших країн-партнерів, зокрема Польщі, передати Україні радянські літаки МіГ-29, Ігнат наголосив, що така ініціатива, безперечно, заслуговує на вдячність.

Водночас для здобуття переваги над ворогом у повітрі та здійснення потужних ударів по його наземних цілях зараз Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління на кшталт F-16.

Пряма мова: "Якоюсь мірою це (передача МіГ-29) підвищить наші бойові спроможності. Адже це саме той тип літаків, які щодня здійснюють свої польоти і через те, звісно, постійно зношуються. Але не слід забувати, що це все-таки радянські, а не сучасні західні літаки. Тому у глобальному сенсі завдяки їм щось кардинально змінити на фронті навряд чи вдасться.

Швидше за все, щоб мати взаємосумісність з країнами НАТО, в цих країнах відбулась певна модернізація МіГ-29. Приміром, проведено модифікацію бортового обладнання, системи зв’язку та "свій — чужий". Але все рівно цей літак залишається радянським. А для здобуття переваги над ворогом нам потрібні сучасні багатоцільові західні літаки".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвинищувачівійна
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