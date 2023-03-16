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"Перемога на землі кується в небі!": командувач Повітряних сил закликав НАТО до авіакоаліції

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 13:05
Перемога на землі кується в небі!: командувач Повітряних сил закликав НАТО до авіакоаліції
Микола Олещук. ілюстрація Повітряних сил

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав колег із Північноатлантичного альянсу наростити зусилля щодо надання Україні сучасних багатоцільових винищувачів 4-го покоління, здатних захистити нашу державу від повітряного терору Росії.

Джерело: генерал-лейтенант Олещук онлайн участю в симпозіумі командувачів ПС країн-членів НАТО, цитує пресслужба ПС ЗСУ

Пряма мова: "Звертаюсь до вас із проханням, наростити зусилля щодо надання Повітряним силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам, для звільнення та деокупації українських територій".

Деталі: Олещук також додав, що лише спільні, узгоджені дії партнерів можуть посприяти у якнайшвидшому отриманні Україною західних багатоцільових літаків. Наявним прикладом досягнення цієї мети є танкова коаліція.

Генерал-лейтенант закликав створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі – кується в небі!".

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

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Теми: Повітряні сили ЗСУвинищувачівійна
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