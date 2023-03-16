"Перемога на землі кується в небі!": командувач Повітряних сил закликав НАТО до авіакоаліції

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав колег із Північноатлантичного альянсу наростити зусилля щодо надання Україні сучасних багатоцільових винищувачів 4-го покоління, здатних захистити нашу державу від повітряного терору Росії.

Джерело: генерал-лейтенант Олещук онлайн участю в симпозіумі командувачів ПС країн-членів НАТО, цитує пресслужба ПС ЗСУ



Пряма мова: "Звертаюсь до вас із проханням, наростити зусилля щодо надання Повітряним силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам, для звільнення та деокупації українських територій".



Деталі: Олещук також додав, що лише спільні, узгоджені дії партнерів можуть посприяти у якнайшвидшому отриманні Україною західних багатоцільових літаків. Наявним прикладом досягнення цієї мети є танкова коаліція.



Генерал-лейтенант закликав створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі – кується в небі!".

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Реклама: