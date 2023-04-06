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Росіянам не дає спокою успіх ChatGPT: замислили нейромережу "Жириновський"

Олена РощінаЧетвер, 6 квітня 2023, 16:03
Росіянам не дає спокою успіх ChatGPT: замислили нейромережу Жириновський
Володимир Жириновський, фото РИА Новости

У Росії планують створити "нейромережу" із назвою "Жириновський", яка зможе генерувати відповіді на різні питання на підставі виступів покійного політика Володимира Жириновського.

Джерело: голова ЛДПР Леонід Слуцький, РИА Новости й Lenta.ru

Деталі: У річницю смерті свого колишнього лідера Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) заявила про намір створити "політичний алгоритм" із назвою "Жириновський" за допомогою штучного інтелекту.

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Глава партії і депутат Держдуми Леонід Слуцький написав, що Жириновський – "патріот, пророк, учитель", який "був трибуном від Бога".

ЛДПР вирішила створити при Університеті світових цивілізацій дослідницький Інститут для вивчення спадщини Володимира Жириновського. 

Пряма мова Слуцького: "Будуть оцифровані всі його наукові праці, виступи, листи, коментарі. За допомогою штучного інтелекту ми створюємо перший у світі політичний алгоритм "Жириновський". До розробки будуть залучені провідні вітчизняні фахівці.  

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Нейромережа отримає доступ до інформації про те, що відбувається у світі – про те, що й передбачав Володимир Вольфович. Ми переконані, що сформульовані алгоритмом "Жириновський" оцінки та прогнози послужать успішному розвитку майбутнього Росії. І всього світу".

Деталі: Прессекретар ЛДПР Олександр Дюпін уточнив, що нейромережу "Жириновський" буде створено на базі понад 18 тисяч годин інтерв'ю та виступів політика за більш ніж 30 років. На його думку, цієї бази даних вистачить, щоб згенерувати відповідь на можливі нові запитання.

У партії заявили, що завдання нейромережі виключно просвітницьке – ознайомити людей зі "спадщиною Жириновського" в сучасній і привабливій для молоді формі. 

Володимир Жириновський помер 6 квітня 2022 року на 76-му році життя після хвороби.

6 квітня 2023 року на Новодівичому кладовищі в Москві відкрили пам'ятник на честь Жириновського. На постаменті золотом вигравірувані написи з кредо політика.

 
Пам'ятник на могилі Володимира Жириновського
фото з Telegram Слуцького

Володимир Жириновський славився своїми гучними і скандальними заявами. 

Від УП: Восени 2022 року американська технологічна компанія OpenAI представила чат-бот ChatGPT, який працює на мовній моделі штучного інтелекту (ШІ) GPT3.5 і нібито може виконувати будь-які завдання.

Уже в січні ChatGPT мав 100 млн активних користувачів. У лютому лихоманка довкола ChatGPT охопила й Україну. 

У березні Ілон Маск та група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за GPT-4 від OpenAI, посилаючись на потенційні ризики для суспільства і людства.

Читайте також: Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google

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Теми: РосіяЖириновський
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